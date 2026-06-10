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唐狗嚴重抽筋後腿腐爛 主人與獸醫診所失聯 警拘520浪浪加油站負責人

突發
更新時間：16:13 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:13 2026-06-10 HKT

太子基隆街一間獸醫診所昨日（9日）替一隻唐狗檢查期間，發現牠一對後腿有壓瘡並皮膚潰爛，懷疑其主人未有妥善照顧犬隻，於是報警求助。警方經調查後今日（10日）拘捕「520浪浪加油站」負責人Bella。

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事件發生於昨日早上10時，一名女子將一隻年約10歲的唐狗帶到基隆街50號非牟利獸醫服務協會（NPV）診所，之後離去。據了解，獸醫發現該隻唐狗有嚴重抽筋，而且後腳肌肉組織出現壞死和腐爛，身上的壓瘡也非常嚴重，估計疏忽照顧至少2至4星期所造成，警方列作殘酷對待動物案調查。警方經調查後，今日下午1時左右於元朗拘捕「520浪浪加油站」負責人Bella，案件交由元朗警區刑事調查隊第12隊跟進。

翻查資料，該負責人於元朗水蕉新村設立狗場，惟早前被指場內衞生欠佳，涉嫌虐待動物，其後她在元崗新村清潭路的狗場，亦被揭發將多隻狗放於空地受風吹雨打。漁護署接獲投訴後，在警方的協助下聯同香港愛護動物協會人員前往跟進。當時負責人未能即時作出合理改善，遂即場檢走共12隻狗，並帶返動物管理中心看管。

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