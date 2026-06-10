珍惜生命│啟德郵輪碼頭男子墮樓送院亡 身分待查
更新時間：13:50 2026-06-10 HKT
發佈時間：13:50 2026-06-10 HKT
發佈時間：13:50 2026-06-10 HKT
今(10日)中午約1時，啟德郵輪碼頭近入口，一名年約40至50歲男子，由15米高墮下，當場昏迷不醒，無呼吸無脈搏，被送往聯合醫院，惜經搶救後不治。
現場消息指，死者為非華裔男子。警方相信他由上址花園墮下，惟現場沒有發現遺書，目前其身分及尋死原因仍待調查。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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