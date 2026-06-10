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屯門富泰邨單位內電動單輪車起火 約80人疏散 母子送院

突發
更新時間：06:22 2026-06-10 HKT
發佈時間：06:22 2026-06-10 HKT

屯門富泰邨發生火警。今日（10日）凌晨4時19分，警方接獲富泰邨仁泰樓一名女住戶報案，指其單位內有電動單輪車充電期間起火，並有人懷疑被困單位內需要協助。

消防接報到場，在單位內救出一對母子，包括一名姓曾（44歲）女子及一名姓李（23歲）男子。曾女吸入濃煙感到不適，李男則手部受傷，兩人由救護車送往屯門醫院治理。

據了解，涉事單位住有一家三口，包括女戶主及兩名兒子。23歲長子發現起火後自行離開單位疏散，期間手部受傷；較年幼兒子則一直與母親留在屋內，其後由消防協助離開單位，並無受傷。至於44歲女戶主則吸入濃煙感到不適。

消息指，起火物品為俗稱「風火輪」的電動單輪車，當時放置於單位內充電，期間突然起火焚燒。就現場所見，單位近門口位置牆身熏黑，起火的電動單輪車置於近門口位置，有明顯燒過痕跡，附近雜物亦被波及。

火警期間，約80名居民自行疏散至地下安全位置。消防經初步調查，懷疑火警由電動可移動工具電池起火引致，現階段未有證據顯示涉及刑事成分。

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