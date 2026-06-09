錦田私煙倉趁暴雨掩護執貨 海關冒雨突擊搜查 拘兩內地男檢千萬元貨

海關人員昨晚（6月8日）暴雨期間，突擊搜查錦田一個偏遠鐵皮場，截獲兩名冒雨走近可疑紙箱的男子，成功搗破該個私煙儲存倉庫。行動中，關員檢獲約265萬支未完稅香煙，共值約1193萬元，應課稅值約877萬元。該兩名處理貨物的46歲及54歲中國籍無業男子被捕，據悉他們持有往來港澳通行證（俗稱雙程證）。

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組督察酈凱光提到，除選址隱蔽外，不法之徒亦利用印有衣物圖案、外觀精美的紙盒包裝私煙，企圖混淆視聽，試圖增加關員調查難度。不過憑藉關員鍥而不捨追查，最終得以檢獲該批私煙。

海關又提到，部分涉案私煙包裝印有其他國家語言，相信是準備轉口到外地。海關強調，會繼續嚴厲打擊私煙銷售及販運活動，並調查這批私煙來源與去向，不排除更多人被捕。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。