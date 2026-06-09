警破港島16宗淋油案 拘2黑幫骨幹及8少年 多人被利誘犯罪最細14歲

西區警區在過去兩日（8及9日），展開代號為「韌軀」行動打擊非法收數，偵破16宗位於香港仔、西環及小西灣的淋油案，拘捕10名男子，涉嫌串謀刑事毀壞或刑事毀壞等罪。其中兩男為有黑社會背景的集團骨幹（20及37歲），其餘8男則是被利誘犯罪的無業或就學青少年（14至19歲）。

警方表示，上述16宗淋油案發生在14個屋苑或大廈單位，住戶因欠債而被淋油。西區警區反三合會行動組及情報組透過深入調查及情報分析，包括翻查「銳眼計劃」在內的大量閉路電視片段，鎖定一個利用通訊軟件招攬及指示他人非法收債的集團。

該集團透過社交媒體，以每宗港幣500元至1,500元不等報酬招攬青少年，誘使他們購買油漆及到指定地點淋油等。警方正繼續深入調查案件，不排除更多人被捕。

西區警區反三合會行動組高級偵緝督察梁頴嫈提醒市民，暑假將至，年輕人選擇兼職或暑期工時，必須要提高警覺，切勿為了「揾快錢」而參與非法收數等違法行為；父母師長也要多加關注年輕人求職及工作安排，教導他們辨識可疑招攬。警方強調，會繼續積極向青少年宣揚防罪滅罪信息，並透過情報主導，嚴厲打擊不法之徒利用青少年犯罪。