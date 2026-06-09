Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警破港島16宗淋油案 拘2黑幫骨幹及8少年 多人被利誘犯罪最細14歲

突發
更新時間：18:16 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:16 2026-06-09 HKT

西區警區在過去兩日（8及9日），展開代號為「韌軀」行動打擊非法收數，偵破16宗位於香港仔、西環及小西灣的淋油案，拘捕10名男子，涉嫌串謀刑事毀壞或刑事毀壞等罪。其中兩男為有黑社會背景的集團骨幹（20及37歲），其餘8男則是被利誘犯罪的無業或就學青少年（14至19歲）。

警方表示，上述16宗淋油案發生在14個屋苑或大廈單位，住戶因欠債而被淋油。西區警區反三合會行動組及情報組透過深入調查及情報分析，包括翻查「銳眼計劃」在內的大量閉路電視片段，鎖定一個利用通訊軟件招攬及指示他人非法收債的集團。

該集團透過社交媒體，以每宗港幣500元至1,500元不等報酬招攬青少年，誘使他們購買油漆及到指定地點淋油等。警方正繼續深入調查案件，不排除更多人被捕。

西區警區反三合會行動組高級偵緝督察梁頴嫈提醒市民，暑假將至，年輕人選擇兼職或暑期工時，必須要提高警覺，切勿為了「揾快錢」而參與非法收數等違法行為；父母師長也要多加關注年輕人求職及工作安排，教導他們辨識可疑招攬。警方強調，會繼續積極向青少年宣揚防罪滅罪信息，並透過情報主導，嚴厲打擊不法之徒利用青少年犯罪。

 

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
8小時前
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
01:47
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
政情
3小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
6小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
4小時前
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠嘆死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
影視圈
5小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
10小時前