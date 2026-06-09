荃灣中心大停電｜民政團隊跨區動員支援居民 局方：做好大廈管理是法團和物管公司共同責任

荃灣中心一期昨日（8日）有5座住宅大廈及商場停電停水，連同殘疾院舍亦受影響，涉及逾千戶居民。事發近24小時，至今日（9日）中午前完成搶修，恢復供電供水。民政及青年事務局和民政事務總署總結今次跟進工作，表示在事件中民政團隊跨區動員，全力支援受影響居民所需。當局又指，做好大廈管理是業主立案法團及物業管理公司的共同責任，以確保居民生活得到安全保障。

民政及青年事務局和民政事務總署在社交平台發文表示，民政團隊十分重視今次事件，立即啟動跨區動員機制，荃灣、葵青兩個民政事務處和兩區的關愛隊、區議員全力投入協助居民。至今共動員了超過100名關愛隊隊員和義工參與支援工作。民政處亦開放4個臨時庇護中心，另協調康文署開放荃景圍體育館供居民休息。

局方和總署指出，雖然有關電力裝置出問題的地方不屬於中電範圍，但中電亦非常重視事件，願意多行一步，為物業管理公司提供專業意見，並為屋苑提供臨時供電，令昨晚每一座大廈可以啟動其中一部電梯。此外，政府不同部門全力跟進事件和提供支援，包括水務署馬上提供水車、水箱，亦陪同關愛隊上樓送食水；機電工程署提供技術支援；警方、消防等紀律部隊亦在場維持秩序和提供緊急服務。民政處亦與社會福利署聯絡，協助評估院舍院友需要及安排照顧人員。

當局續指，夏季天氣炎熱多雨，樓宇電力裝置較易受天雨、滲水或用電量上升等因素影響而出現故障。做好預防和日常巡查，對保障居民生活安全十分重要。業主立案法團及物業管理公司應時刻確保電錶房及相關電力裝置處於安全狀態，尤其在夏季及雨季期間加強巡查，並留意大廈有否出現滲水或漏水情況，避免影響電錶房設施及整個屋苑電力供應。做好大廈管理、確保居民生活得到安全保障，是業主立案法團及物業管理公司的共同責任。各方攜手合作，及早預防，就能減低事故風險，讓居民住得更安心、更放心。