賣保健品誘登記會員 呃個人資料人臉辨識開傀儡戶口 41人中招警拘6男女

有犯罪集團於商場開設售賣保健產品的舖頭作為掩飾，以登記會員可獲得產品優惠或贈送現金等利誘顧客，誘騙市民特別是退休長者，提供個人資料及人臉辨識，即場開立虛擬銀行戶口作洗黑錢的傀儡戶口，更聲稱受害人若成功推薦其他親朋戚友做會員，可額外獲得約2000元介紹費，為犯罪集團源源不絕供應傀儡戶口。警方經調查後昨（8日）採取行動，共拘捕6名集團骨幹成員，涉及清洗黑錢接近1000萬元，至少41名市民被利誘開立傀儡戶口。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文講述行動詳情時表示，該警區刑事部昨（8日）成功搗破一個有組織洗黑錢集團，根據調查所得，該洗黑錢集團大概營運半年，該集團於長沙灣開設一間售賣保健產品的舖頭作為掩飾，以登記會員可獲得產品優惠或贈送現金等利誘顧客，特別是長者，並帶他們到觀塘區一個工業大廈單位，騙取他們交出個人資料，及拍攝容貌，以開立虛擬銀行賬戶，作為傀儡戶口清洗黑錢。

刑事情報組主管督察鄔珺如講述案情指，今年四月，將軍澳警區接獲有長者報案，指他們早前透過親友介紹，去到觀塘區一個工業大廈單位，聲稱有長者優惠計劃，登記成為保健產品會員，不但可以享有購買保健產品優惠，更有現金回贈。

在該個所謂「開通會員」過程中，市民被誘騙交出他們的香港身份證及住址證明，並要求他們配合拍攝樣貌。當事人以為只是一般入會影相程序，實際上，犯罪集團利用手提電話進行虛擬銀行面容識別，即場開立虛擬銀行戶口。

當事人完成所有程序後，有權集團進一步以傳銷的方式，聲稱如當事人成功推薦其他親朋戚友上去做會員，可以額外獲得介紹費，藉此吸引他們推薦身邊親朋戚友上去，從而源源不絕協助集團供應傀儡戶口。當事人隨後與家人講述事件，擔心自己個人資料會被用作非法用途，於是報案。

經探員的深入調查及情報分析，以及得到相關虛擬銀行的協助，警方掌握到犯罪集團的運作模式，並鎖定當中的骨幹成員，於昨日在不同地點採拘捕行動，包括4男2女，年齡介乎43至 71歲，他們分工仔細，主要包括負責銷售健康產品、吸引市民做會員；中間人，負責帶領受害人前往中心；負責為市民做所謂的會員登記、實質處理虛擬銀行戶口開戶手續；負責租用和管理相關犯罪場地作掩飾等。



犯罪集團主要透過兩個方式吸引市民開戶：



第一個方式：集團首先利用開設在長沙灣的保健產品商店吸引市民，在舖頭內向市民推銷保健產品，之後再訛稱只要去到觀塘的單位開通會員，就可以享有購買優惠及現金回贈。



第二個方式：集團會利誘已經開戶的人介紹自己的親朋戚友，直接上去觀塘開通會員。

由於近年虛擬銀行加強了保安措施，會不定期、或在系統需要維護、又或進行大額交易時，要求戶口持有人重新做面容識別，令戶口可以繼續運作。警方調查發現，市民成功開戶後，有關集團會繼續利誘他們再次見面，目的是要欺騙他們再次配合做人臉辨識，使集團可以繼續操作有關虛擬銀行戶口。



警方調查所得，相信已經至少有41名市民被利誘開立戶口，他們大部分為退休人士及長者，當中有多個戶口懷疑已被用作清洗黑錢，涉案金額約港幣1千萬元。目前所有被捕人士正被警方扣查，案件已經交由將軍澳警區重案組第二隊跟進。



侯禮文續稱，警方會繼續密切追查有否其他涉案人士，及黑錢相關上游罪行及流向，不排除稍後有更多人被捕。今次成功搗破有關犯罪集團，以健康產品優惠、贈送現金等，誘騙市民提供個人資料開立傀儡戶口，更特別針對長者。警方提醒市民，便宜莫貪，亦要謹記個人資料相當重要，包括人面特徵，必須加以保護，勿隨便使用，因有關資料落入犯罪分子手上，可被用作非法用途。如你或家人遇過以上同類事件，應聯絡警方。



警方重申，洗黑錢為嚴重罪行。根據香港法例第 455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判監禁 14 年，及罰款港幣 500萬元。市民勿為微小報酬而因小失大。除保障個人資料，市民亦要保護好自己名下的銀行戶口，記住戶口「唔租、唔借、唔賣」，以免觸犯洗黑錢罪行。