珍惜生命│土瓜灣海心公園女子墮海 送院死亡
更新時間：12:58 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:58 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:58 2026-06-09 HKT
土瓜灣有人墮海死亡。今日（9日）早上8時35分，一名女子在海心公園對開約50米海面漂浮，保安員發現報案。現場是旭日街海濱，救援人員到場將女子救起，送往伊利沙伯醫院搶救，惜終告不治。
警方沒有檢獲遺書，經調查證實死者是34歲姓黃女子。據知，事主受生活問題困擾，死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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