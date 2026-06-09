珍惜生命│土瓜灣海心公園女子墮海 送院死亡

土瓜灣有人墮海死亡。今日（9日）早上8時35分，一名女子在海心公園對開約50米海面漂浮，保安員發現報案。現場是旭日街海濱，救援人員到場將女子救起，送往伊利沙伯醫院搶救，惜終告不治。

警方沒有檢獲遺書，經調查證實死者是34歲姓黃女子。據知，事主受生活問題困擾，死因有待驗屍後確定。

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防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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