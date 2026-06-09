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荃灣中心大停電｜中午前恢復供電供水 住戶開燈商舖陸續營業

突發
更新時間：13:08 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:17 2026-06-09 HKT

荃灣中心一期在昨日（8日）下午發生總掣房電力系統故障，導致5幢大廈及商場停水停電，逾千戶居民受影響。事件擾攘近一日經過搶修，至今日（9日）近中午前，受影響的各幢大廈及商場終於恢復供電，所見大廈樓上住戶有燈，商戶亦陸續開舖做生意。

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今日中午，中電在facebook表示，就昨日荃灣中心客戶電力設備故障引致的停電事故，中電工程人員及社區支援隊已即時趕赴現場了解情況，在確認中電設備及供電運作正常後，隨即在現場提供支援，為受影響客戶安排臨時照明工具及流動電池作應急使用。其間中電一直與民政事務總署、機電工程署，以及大廈物業管理處註冊電工保持緊密溝通及協調。直至今日上午約11時，大廈電工完成搶修後，中電已即時重新接駁電力供應，協助受影響客戶恢復供電。

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中電續稱，事故期間，中電客戶經理亦與大廈管理處及受影響院舍保持密切聯繫，了解實際需要。中電工程人員全程配合大廈電工的維修進度，並於昨晚安排接駁臨時電力，為受影響的殘疾院舍及大廈消防升降機提供緊急供電，以保障居民安全及維持基本出入需要。中電又感謝相關政府部門、社會領袖、各單位，以及中電前線同事通宵達旦全力支援，照顧受影響居民的需要。

水務署在facebook「滴惜仔」表示，就荃灣中心部分住宅大廈因停電導致食水及沖廁水供應受到影響，隨着該屋苑電力供應於今日中午前逐步恢復，受影響住宅大廈的供水水泵亦已逐步恢復正常運作，署方亦已確定住戶的供水回復正常。在事故中，水務署緊急動員到場聯同民政事務處及關愛隊為居民提供協助。

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