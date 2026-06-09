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荃灣中心大停電｜日租臨時舖移走雪糕貨品 士多東主叫苦損失慘重

突發
更新時間：11:10 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:10 2026-06-09 HKT

荃灣中心一期總掣房電力系統故障，導致重慶樓、上海樓、天津樓、南京樓和北京樓5座大廈單位，以及一期商場停水停電，逾千戶居民受影響。截至今早（9日）10時，據了解復修電力工程已大致完成，期望中午前可全面恢復供電。有附近士多商戶生意受損，叫苦連天，店主已即時以日租形式另租舖位，移走雪糕等冰凍食品，估計今次損失最少2萬元。

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天津樓旁邊地舖士多的負責人陳先生，苦訴受停電影響，損失慘重。今早他在士多內摸黑捱熱執貨，直指由昨日停電至今都未能營業，「畢竟由開檔到夜晚，基本上係冇乜收入」，估計在今次停電事故中，最少損失2萬元。陳先生又提及去年亦曾發生同類事故，故昨日事發後，他已即時以500元日租形式，在附近另租空置舖位儲存部分士多的貨品，「今年知驚租咗其他舖頭，將會損失嘅嘢搬走咗先，例如雪榚已經搬咗去租用嘅舖頭了，或叫供應商回收啲貨先。」

陳先生又無奈稱，去年停電後，法團曾向他表示可以索償，他於是向法團追討一萬多元損失，但最後不了了之。他批評事故一再發生，法團沒有盡力跟進。

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在現場協助居民的立法會議員陳穎欣，表示今早復修工程大致完成，但要通過檢測；其間各受影響樓宇恢復運作的一部升降機亦須再次暫停，以便進行檢測，預計爭取中午前全面恢復供電。

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