荃灣中心大停電｜民政處開放4社區會堂 荃景圍體育館作臨時庇護中心

荃灣中心一期總掣房電力系統今日（8日）發生故障，導致多幢住宅大廈及商場停電，供水水泵亦未能運作，令食水及沖廁水供應受到影響，估計近1000名居民受影響。荃灣民政事務處、關愛隊、區議員在現場協調各個部門和機構進行搶修工作，並全力支援受影響居民，包括民政處及關愛隊隨即在荃灣中心一期現場設置援助站，向居民提供協助，民政處亦已與社會福利署聯絡，並得悉中電為殘疾院舍提供後備電源供電，暫時院舍運作正常。

另外，民政處已開放轄下四個社區會堂，供有需要市民暫住。康樂及文化事務署轄下荃景圍體育館亦已開放作臨時庇護中心。荃灣區關愛隊已安排接駁巴士運送居民到各庇護中心。關愛隊會為受影響居民送上物資和食物，水務署亦會聯同關愛隊上門為有需要居民提供食水。此外，葵青民政處轄下的庇護中心亦會按需要隨時開放。

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