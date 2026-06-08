屯公車禍｜意外前Audi正進行非法賽事 警再拘一男涉危駕等兩罪

屯門公路昨晚（7日）發生嚴重車禍，一輛奧迪（Audi）私家車往九龍方向行駛期間，失控剷上路中分隔石壆彈起，頓變「炮彈飛車」撞毀燈柱後，再越過對面往元朗方向的行車線，猛撼一輛七人車。警方今日（8日）表示，Audi的34歲姓楊男司機意外前正進行非法賽車遂將他拘捕，同時亦以涉嫌危險駕駛及非法賽車拘捕一名35歲姓譚男子。

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警方表示經進一步翻查行車記錄儀及閉路電視片段，警方發現Audi私家車在意外前與另一輛私家車進行非法賽車。人員今午5時在西區採取行動，拘捕一名35歲姓譚本地男子，涉嫌危險駕駛及非法賽車，而手腳受傷的34歲姓楊Audi男司機則涉嫌非法賽車及危險駕駛被捕。

警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為。非法賽車除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息，呼籲各駕駛人士，切勿因一時意氣參與非法賽車。非法賽車是嚴重罪行，最高可被判監禁12個月及停牌至少12個月，而危險駕駛一經定罪，最高可被判監禁3年及停牌至少6個月。