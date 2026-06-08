荃灣中心大停電｜居民上30樓搬行李大汗耷細汗 商戶指兩日前「啲燈閃緊」

荃灣中心一期總掣房電力系統今日（8日）發生故障，導致多幢住宅大廈及商場停電，供水水泵亦未能運作，令食水及沖廁水供應受到影響，估計近1000名居民受影響。有居民因停電而大汗淋漓，亦有人明天去旅行，急需租酒店外宿一宵。

居於南京樓30樓的胡氏一家原定明日（9日）早上前往台北旅行，得知寓所發生大停電，隨即趕回寓所。胡太與丈夫及女兒在悶熱的單位執拾行李，大汗耷細汗，幸有區議員及關愛隊，協助他們將行李拎落樓，「好彩佢哋幫我呀，佢哋話聽日中午先搞得掂（恢復電力），而家要租酒店瞓一晚先」。

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第一期商場多間商舖亦受停電影響需要暫停營業。士多舖職員許小姐表示，前兩日已發現「啲燈閃緊」，雖有人已向管理處反映，但無人作出跟進，「都想政府幫幫大家，特別係老人家， 又唔方便行落嚟，又唔知佢地夜晚食唔食到嘢」。她指店內有食品及飲料放在雪櫃內，現時已將雪櫃移去舊倉，減低損失。

荃灣區區議員曾大表示，今早收到街坊通知，得悉荃灣中心南京樓等5幢大廈及商場發生停電事故，於是到場了解，見到電錶房內的火牛發生火警，於是聯絡中電、民政事務署、水務署等，協助居民。他指停電期間有居民被困升降機內，幸消防員迅速到場協助解困，另有長者需要使用呼吸機，其後已被救援人員安排到適當位置。

立法會議員郭芙蓉指事發時正值中午，多名居民仍在上班及上學，未知確實情況，相信傍晚時份，居民陸續回家可能需要求助，他們會在現場提供支援。另外，她提到荃灣中心並非第一次發生停電，今次受影響的範圍更比上次大，牽涉戶數近千，稍後會與物管公司及法團做好監督工作。