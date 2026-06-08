一周100宗WhatsApp騎劫騙案涉1800萬 六旬婦中招被「乖女」呃40萬

WhatsApp帳戶騎劫騙案屢見不鮮，警方於過去一周共接獲超過100宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失逾1,800萬港元。

一名62歲女子收到「乖女」WhatsApp，聲稱想與朋友買股票，急需金錢周轉。女事主不虞有詐匯款至「乖女」的指定銀行戶口，事後她向「乖女」查證，始知女兒WhatsApp帳戶被騎劫，損失40萬港元。

警方指親朋戚友透過WhatsApp突發借錢，務必先致電核實對方身份，又提醒市民需防範WhatsApp帳戶被騎劫，開啟帳戶雙重驗證；定期檢查並登出陌生綁定裝置；絕不分享WhatsApp驗證碼及轉移代碼及避免點擊不明連結。