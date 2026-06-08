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屯門欣寶路簡約公屋地盤工業意外 男工外牆棚架唧膠失足墮樓亡

突發
更新時間：18:03 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:05 2026-06-08 HKT

屯門發生致命工業意外。今日（8日）下午2時25分，一名男工人在欣寶路一建築地盤的高處墮下，傷重昏迷。救護員到場將他急送往屯門醫院，惜經搶救後不治。警方將案件列作工業意外，事後有便衣探員進入地盤內調查，勞工處接報後亦已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

現場所見，涉事地盤位處屯門54區，為簡約公屋項目，承建商是「安保—俊和聯營」。工權會表示，死者為一名33歲姓林男子，事發時正於11樓外牆棚架上進行「唧膠」工序，及後墮樓昏迷，由地盤負責人報警送院。工權會其後派員到醫院嘗試接觸家屬，以提供適切支援，並促請承判商協助家屬渡過難關。

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