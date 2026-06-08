大角咀車房遭淋糞便油漆 疑日前與人爭執惹禍 CCTV拍下白衣男涉案

大角咀發生淋油案。今日（8日）早上9時25分，合桃街1號地下一間專營維修柴油系統的車房，負責人返回店舖時，赫然發現店外遭人淋潑混有糞便的白色油漆，報警求助。警員到場調查，所見店舖的捲閘和對開地面沾滿油漆，糞便遍地，遂列作刑事毀壞案，正追緝涉案歹徒。

附近閉路電視拍得案發於今日凌晨約2時32分，一名戴口罩、身穿黑衫黑褲及白色套的男子，手持一桶油漆走到店舖門前，隨即將油漆潑向店舖捲閘，之後向對面街方向逃去。

涉事店舖負責人李先生表示，懷疑日前他曾與人爭執，因此遭到報復。他講述上周六（6日）早上有客人前來維修車輛，當客人將車輛駛入他的店舖後，突然一名街外男子闖入店內，聲稱客人駕駛時撞到其車輛。其間對方更將客人拉出舖外，揮拳施襲。李先生指自己見狀上前勸阻，力斥對方打人不是，又質問對方是否「碰瓷」，直指對方車輛的倒後鏡向反方向倒摺，並不會是由客人的車輛駛前撞及所致。

事件最後驚動警方到場處理，雙方和解收場。惟李先生指對方男子多次詢問自己是否在該店舖工作，其後亦有一名女子到來向店舖門口拍攝。李先生稱，自己開業6年以來一直相安無事，但經過爭執事件後，店舖即遭淋油破壞，相信兩者有關連。