深水埗車禍│影片直擊私家車轉彎直撞2女撼地舖 一人被夾鐵閘之間

深水埗周六（6日）晚上，一輛私家車在深水埗街頭疑失控以高速剷上行人路，連環撞倒兩名女途人，並撼向一間已打烊的電訊公司鐵閘。涉案司機在釀成大禍後棄車逃去。昨日（7日）深夜，記錄案發瞬間的監控片段在社交平台上流傳，大批網民看過後無不目瞪口呆，驚呼「好大仇口喎！追住嚟撞」、「蓄意謀殺」。

濕滑路面亮煞車燈仍失控 狂衝上路撞低走避途人

車禍發生於6月6日晚上11時09分。網上最新流傳的短短數秒「天眼」片段還原了案發時的驚險過程：事發時正值雨後，地面因濕滑而反光，兩名女子正撐着雨傘在行人路上並肩而行。此時，涉事私家車沿福華街駛至，並準備左轉入桂林街。畫面上清晰可見，私家車的煞車燈早在直路階段已經亮起，顯示司機曾試圖減速。

然而，車輛並未如預期般停下，反而以相當高的車速悍然剷上行人路。兩名女途人驚覺有車輛失控衝前，曾驚慌試圖走避，惜在電光石火之間根本避無可避。私家車先攔腰撞倒第一名女子，繼而餘勢未了，車頭直直轟向路旁一間已落閘的電訊公司外牆及鐵閘。由於撞擊力道猛烈，鐵閘瞬間向店內大幅度凹陷，私家車亦隨即向後反彈，而另一名女子則被夾在私家車車頭與變形鐵閘之間，兩人手中的雨傘亦應聲飛脫。

車禍發生後，現場一片狼藉，私家車車頭嚴重毀爛。大批熱心市民見狀立即上前協助並報警求助，有現場目擊者指出，涉事司機在意外發生後並未留在現場協助傷者，反而第一時間推開車門，趁亂竄入人群中逃之夭夭。

救護人員接報趕至，在現場為兩名傷者展開初步治理。據了解，第一名被撞倒的女途人幸僅受輕傷，經包紮後拒絕送院；而另一名被夾在車頭與鐵閘之間的53歲鄭姓女傷者，其腳部嚴重受傷，所幸當時神智仍然清醒，隨後由救護員抬上擔架床，由救護車急送明愛醫院作進一步治理。

警方表示，案件目前已正式交由西九龍總區交通意外調查隊接手跟進。執法人員正全力追緝該名畏罪潛逃的涉案司機歸案，並呼籲任何人如能提供司機下落或目擊案發經過，請盡快與警方聯絡。