內地男危坐機場離境樓層天橋 擾攘近3小時仍未被勸服｜珍惜生命

一名中年男子危坐機場離境樓層天橋。今日（7日）下午5時許，警方接獲報案，指一名中年內地男子於香港國際機場一號客運大樓L7離境樓層一天橋位置危坐。救援人員接報到場，消防亦展開氣墊戒備，警方派出兩名談判專家到場進行游說。

現場所見，男子一度情緒激動痛哭，又不停揮動雙手，至晚上8時，男子仍未返回安全位置。據了解，他因金錢問題尋短。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service