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元朗朗屏邨白衣男墮樓亡 警查身份籲市民提供資料 

突發
更新時間：13:10 2026-06-07 HKT
發佈時間：13:10 2026-06-07 HKT

今日（7日）中午近12時，警方接獲元朗朗屏邨畫屏樓保安報案，指一名男子倒卧平台，懷疑他從高處墮下，昏迷不醒。救援人員接報到場，將他送往博愛醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一樓層墮下，警方於現場沒有檢獲遺書，正調查其身份及其死因。

墮樓男子年約40歲，案發時身穿白色上衣，壯身材，身高約1.7米，警方呼籲任何認識死者或有案件資料提供的人士，請致電36614711與元朗分區警署聯絡。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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