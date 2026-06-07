暴雨下多區驚現水舞間 荃灣及會展站行人天橋天花燈筒罅噴水 網民憂觸電

天文台於周六（6日）先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，強雷雨區橫掃全港，更錄得數千次狂烈閃電。在暴雨連場下，本港多個地區的公共設施暴露出滲漏問題，多條行人天橋化身「水舞間」，其中荃灣及灣仔會展對開的行人天橋更出現頂部照明燈筒嚴重漏水的奇景，雨水不斷由燈罅噴湧而出，不少途經的市民被迫在天橋內閃避而行。

暴雨期間，多名市民將現場慘狀拍攝並上傳至社交平台Threads。其中一條8秒影片顯示，在疑似橫跨荃灣大河道的著名行人天橋內，頂部多盞照明燈的罅隙正如同花灑般不斷向下滴水。拍攝的網民無奈慨嘆：「一落雨，荃灣人特別會明，荃灣呢條天橋。」隨即引來大批街坊強烈共鳴，有人稱每次行經都「想講粗口」，情況比路邊冷氣機滴水更為嚴重，質疑屬於「豆腐工程」。

由於大量雨水直接穿過通電的照明燈筒流出，不少網民在看過影片後紛紛留言表達擔憂，直呼「會唔會電死」、「小心漏電」、「小心觸電」，擔心過路市民的安全受到威脅。

無獨有偶，類似的「天橋瀑布」亦在港島上演。有市民拍到港鐵會展站對開的行人天橋出現相同狀況，短短11秒的畫面中，已有大量照明燈出現「水長流」的滲漏。此外，港鐵上水站外及中環碼頭往國際金融中心（IFC）的有蓋行人天橋，昨晚亦同樣失守，橋內大面積水浸，市民即使身處「有瓦遮頭」的室內，仍需涉水而行。

強烈雷暴劈中海面 網民驚喜捕捉山頂驚雷

除了多區水浸，昨日的強雷雨區亦伴隨密集的雲對地閃電。昨日上午11時17分，已有市民在乘船由塔門前往馬料水途中，幸運地拍攝到一道粗大的閃電直接劈入海面的震撼畫面。及至入夜，雷暴情況加劇，全港錄得數千次閃電，更有攝影愛好者成功捕捉到驚雷劈中太平山頂的奇觀，驚心動魄。

事實上，這已非本港公共工程近期首次因暴雨現形。在上月（20日）黃雨警告期間，剛落成不久、被譽為「北部都會區新地標」的龍躍頭交匯處環形行人天橋，亦曾發生嚴重的去水管脫落事故。這座全球首例採用超高強度鋼材建造的天橋，當時因未能承受雨水壓力，去水管當場甩脫爆裂，導致大量雨水在橋內噴湧，令新地標一度淪為澤國。