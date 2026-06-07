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深水埗私家車剷行人路撼店舖 2女途人受傷 司機杳蹤

突發
更新時間：00:18 2026-06-07 HKT
發佈時間：00:18 2026-06-07 HKT

深水埗發生驚險車禍。周六（6日）晚上11時許，福華街146至152號黃金商場、深水埗地鐵站B2出口對開位置，一輛私家車衝上行人路，並撼到一間電訊公司外牆才停下，期間兩名女途人遭殃及，腳部受傷，其中一人由救護車送院治理；而另一名傷者則拒絕送院。警方正嘗試聯絡涉事車輛的司機。

從網上照片可見，一輛私家車的車頭貼住行人路上的店舖外牆，車頭損毀嚴重，車頭蓋彎曲拱起。現場有多名救護人員正為傷者進行治理，旁邊站着一名穿睡衣的女子，大批途人正在圍觀。

其中一張照片顯示，一名女子坐在擔架床上，由救護人員送上救護車。

警方表示， 周六（6日）晚上11時06分接獲報案，指福華街146至152號黃金商場、深水埗地鐵站B2出口對開位置，一輛私家車衝上行人路並撞到兩名女途人，報案人稱有人被夾在店鋪與車輛中間。救護人員到場為傷者進行初步治理，其中一名52歲女子腳部受傷送院，另一人拒絕送院。警方到場時，未能找到涉事車輛的司機。

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