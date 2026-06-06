保安局青少年制服團隊國安問答比賽 鄧炳強：守護國家安全是新一代使命

保安局與善德基金會聯合主辦的「保安局青少年制服團隊國安問答比賽2026（大學及大專組隊際賽）」，其中消防及救護青年團、懲教先鋒領袖及民眾安全服務隊等多支制服團體參與比賽。保安局局長鄧炳強致辭時指出，各參賽隊伍均作出充足準備，無論最終成績如何，大家都是贏家。在備賽過程中，已成功將國家安全知識轉化為自身寶貴的能力。

保安局與善德基金會聯合主辦的「保安局青少年制服團隊國安問答比賽2026（大學及大專組隊際賽）」。民安隊FB圖片

比賽期間，各隊伍充分展現對《憲法》、《基本法》及國家安全相關知識的深入理解，表現出色，體現出當代大專生的睿智、活力與團隊合作精神，最終醫療輔助隊少年團在大專組奪冠。

鄧炳強其後在社交平台發文，指各隊紀律部隊青年參賽者秒答問題，反應快、記性準，是「精英中嘅精英」，他在台下觀賽時見到年輕人對國安知識熟練，心裏面既感動又有傳承感，強調守護國家安全，不只是他們的嘅責任，亦是新一代使命。

民眾安全服務隊等多支制服團體參與比賽。民安隊FB圖片

鄧炳強指各隊紀律部隊青年參賽者秒答問題，反應快、記性準，是「精英中嘅精英」。民安隊FB圖片



