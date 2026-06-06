中三女生放學坐九巴被後座男乘客摸胸 警拘65歲五金銷售員

昨日(5日)網上流傳一段影片，顯示九巴上層一名男乘客伸手，向前座校服女生摸胸非禮。旺角警區人員留意到相關片段後，經學校聯絡主任聯絡到受害女生，經調查後，昨日晚上在港珠澳大橋入境口岸以「非禮」罪名，拘捕該名65歲從事五金銷售員的本地男子，警方拒絕讓其保釋。

警方旺角警區刑事調查隊督察尹嘉男講述案情時表示，警方留意到相關片段後，立即主動採取行動，透過旺角警區學校聯絡主任，成功聯絡到讀中三的女受害人，並掌握案件細節，同時人員翻查大量閉路電視，以及獲得九巴全力協助下，迅速鎖定疑犯身份。同日晚上於港珠澳大橋入境口岸成功拘捕一名65歲姓胡本地男子。

被捕男子報稱銷售員，並不認識受害女生，女生當時剛放學，正在乘巴士回家途中，由於受害人受驚，故未有在案發後立即報警。警方會與受害人家庭及學校保持緊密聯絡，以向受害人提供適切的幫助。

被捕男子被扣留調查，警方拒絕讓其保釋，直至落案起訴其一項非禮罪名，案件將由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

據目睹事發一刻的途人片段顯示，當時九巴駛至旺角道近西洋菜南街前停下，一名穿白色背心的中年漢，將左手貼近車窗邊，伸手到前座一名穿校服的女生，疑觸碰她的胸部，一直看著手機的女生疑似察覺有異樣，曾向前移動躱開，但並無離座。片中聽到有男子大聲喊叫「喂，唔好抽水」，「點幫個𡃁妹？影到個男人！」惟男子與巴士有一段距離，即使男子大聲叫喊，亦阻止不了中年漢施展「鹹豬手」，九巴其後開動駛離。