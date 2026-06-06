有片｜西九龍Tesla撞警車等飆逃 男司機涉販毒瘋駕被捕 1警受傷送院

周五（5日）晚網上流傳一段影片，在旺角基堤道與界限街交界的交通燈口，一輛在左線的Tesla私家車，瘋狂扭軚試圖撞開旁邊右線的警車，然後褪回左線，撞到緊貼其後的綠色專線小巴，「攞盡位」後又猛力駛前，撞開左線前面的私家車。在旁警員一度按槍袋戒備，並喝令司機停車不果，Tesla再度褪後重施故伎，嘗試從三車的縫隙中駛離，一名警員見狀馬上跑開，Tesla向前撞到水馬後褪後，一個右軚駛離現場。

現場消息指，警方在晚10時06分，在紅磡黃埔花園發現該輛Tesla私家車違反交通條例，遂上前追截，惟司機拒從，且更踩油飆逃，其間一度撞及兩輛私家車及一輛警車，造成兩人受傷，包括一名交通警，二人需由救護車送廣華醫院治理。

Tesla逃離後，沿太子道西飆逃，其後駛至基堤道與界限街交界的燈口前，遭警車追至，前後分別被一輛白色私家車及綠Van「夾實」，動彈不得。

從影片畫面可見，當時有兩部警車停在交通燈前，其中一部更由右線橫跨雙白線停在左線上，明顯正在試圖圍截左線的Tesla，多名警員下了警車準備執法，未料Tesla前駛後褪，一輪操作後成功逃離。巴士上層乘客全程目擊經過，並拍片上傳至社交平台。

案中被撞的白色私家車， 車尾泵把脫落；警車左邊車身被撞花，綠Van亦有輕微損毀。

Tesla其後逃至崇安街，並駛入一屋苑的停車場暫避，但最終被警方截獲，並在車上搜出約20粒「太空油」。車上20餘歲男司機亦承認曾吸食「太空油」，警方遂以販毒及瘋狂駕駛將其拘捕。據了解，被捕人住在上址屋苑。

運輸署同晚11時19分宣布，因道路事故，基堤道（往界限街方向）的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。