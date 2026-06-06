旺角Tesla撞警車小巴私家車逃逸 20餘歲男司機涉藏毒及瘋狂駕駛被捕

周五（5日）晚網上流傳一段影片，在旺角基提道與界限街交界交通燈口，一輛在左線的Tesla私家車，瘋狂扭軚試圖撞開旁邊右線的警車，然後褪回左線，撞到緊貼其後的綠色專線小巴，「攞盡位」後又猛力駛前，撞到左線前面的私家車。在旁至少3名警員疑高聲喝令司機停車不果，Tesla再度褪後，並再次駛前撞向警車和私家車，之後再褪後，然後扭右軚，嘗試從車隙中駛離，一名警員見狀馬上跑開，私家車向前撞到水馬，迅速褪後，一個右彎駛離現場。

警方表示，於周五晚上10時06分，在九龍城嘉道理道和阿皆老街交界發現該輛Tesla私家車形迹可疑，展開追截；警方事後在土瓜灣環安街一屋苑內的停車場，截獲男司機。

現場消息指，警方在晚10時左右，在黃埔一帶發現一輛Tesla違反交通條例，遂展開追截，Tesla一度撞及兩輛私家車及一輛警車，然後逃離，在黃埔至九龍城一帶逃竄。最終警員在在旺角基提道與界限街交界交通燈口發現該輛Tesla，但又被其逃脫。

Tesla其後逃至環安街，並駛入一屋苑入咗停車場暫避，但最終被警方截獲，並在車上搜出約20粒「太空油」，車上20餘歲男司機亦承認曾吸食「太空油」，警方遂以藏毒及瘋狂駕駛將其拘捕。