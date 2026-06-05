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8瀕危龜遭塞入空運紙箱 美國抵港幸仍存活 海關發現漁護署追查

突發
更新時間：18:28 2026-06-05 HKT
發佈時間：18:28 2026-06-05 HKT

香港海關昨日（6月4日）在香港國際機場透過風險評估，檢查兩批由美國進口至香港，報稱載有玩具的空運貨物。經檢查後，海關人員在此兩批貨物内，發現8隻、約值1.9萬元的懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，被藏於紙箱內的襪子或塑膠盒中。目前案件已轉交漁農自然護理署跟進。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民可透過24小時熱線182 8080，或專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。

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