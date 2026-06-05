有片│校服女生坐九巴 疑被後座背心男伸出「魔爪」掂胸非禮 網民怒斥「變態佬」

今日網上流傳一段影片，拍得九巴上一名男乘客貼窗伸手向前座穿校服女生摸胸非禮，行為令人髮指。片段顯示，當時九巴駛至旺角道近西洋菜南街前停下，一名穿白色背心的中年漢，將左手貼近車窗邊，伸手到前座一名穿校服的女生，疑觸碰她的胸部，一直看著手機的女生疑似察覺有異樣，曾向前移動躱開，但並無離座。

片中聽到有男子大聲喊叫「喂，唔好抽水」，「點幫個𡃁妹？影到個男人！」惟男子與巴士有一段距離，即使男子大聲叫喊，亦阻止不了中年漢施展「鹹豬手」，九巴其後開動駛離。

影片上載惹來網民熱議，網頁管理人稱「影到佢車牌號碼、報警，警察會揾九巴攞閉路電視紀錄，相信呢單嘢好快會曝光，希望你可以協助警方調查拉到人」。亦有網民稱，「就算車內影唔到片主呢個位，但片主第一時間囉條片報警 記低時間、 巴士路線、 車牌，巴士入面個車cam 影到乘客上車樣貌， 佢（色狼）用八達通仲易追， 用$2直頭食糊。」

有網民相信女生當時好驚，只見女生「縮縮吓」，又不時抓耳，狀甚緊張，「個女仔驚到唔知點咁，睇到佢表情」，建議她應報警求助。

片主在留言區表示，影片拍攝時間為今日（5日）中午12時10分，涉事巴士為九巴16號路線。有熱心巿民在九巴的手機應用程式內舉報事件。