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珍惜生命│中年婦樂富天后廟旁梯間上吊 送院不治

突發
更新時間：14:46 2026-06-05 HKT
發佈時間：14:46 2026-06-05 HKT

今（5日）中午1時22分，黃大仙樂富公園旁的天后聖母古廟旁一條樓梯，一名女子在該處以尼龍繩上吊，途人見狀報警求助，女事主昏迷送往廣華醫院，惜經搶救後證實不治。

現場樓梯遺下一罐酒及一包煙，警方調查後相信死者為59歲姓何女子，現場未見遺書，其輕生原因仍待了解。

 防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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