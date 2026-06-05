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保安局招募新一屆「青少年制服團隊領袖論壇」成員 創新領袖界限 人生成就解鎖

突發
更新時間：13:09 2026-06-05 HKT
發佈時間：13:09 2026-06-05 HKT

保安局現正招募新一屆「保安局青少年制服團隊領袖論壇」成員，各位18-25歲的紀律部隊青年團成員，是時候跳出舒適圈，突破自己，創新界限。無論你是來自那個制服團隊，只要你想突破自己，成為保安局青年領袖，有不一樣體驗，這正是你的專屬機會！

如果你渴望提升領導才能、參與跨部門大型活動、拓闊視野、服務社會，就即管與保安熊仔一齊衝破界限，解鎖人生新成就。

 【參加條件】
年齡界限：18 至 25 歲現任紀律部隊或輔助部隊青少年制服團隊成員 
學歷要求：正修讀本地大專院校課程的學生 
參加方式：由所屬部門推薦，或自我推薦
選拔程序：需通過保安局安排的面試

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