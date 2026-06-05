保安局招募新一屆「青少年制服團隊領袖論壇」成員 創新領袖界限 人生成就解鎖

保安局現正招募新一屆「保安局青少年制服團隊領袖論壇」成員，各位18-25歲的紀律部隊青年團成員，是時候跳出舒適圈，突破自己，創新界限。無論你是來自那個制服團隊，只要你想突破自己，成為保安局青年領袖，有不一樣體驗，這正是你的專屬機會！

如果你渴望提升領導才能、參與跨部門大型活動、拓闊視野、服務社會，就即管與保安熊仔一齊衝破界限，解鎖人生新成就。

【參加條件】

年齡界限：18 至 25 歲現任紀律部隊或輔助部隊青少年制服團隊成員

學歷要求：正修讀本地大專院校課程的學生

參加方式：由所屬部門推薦，或自我推薦

選拔程序：需通過保安局安排的面試