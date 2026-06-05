Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

迪士尼旅遊巴與「粵車」相撞 旅巴司機受傷

突發
更新時間：11:20 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:20 2026-06-05 HKT

今（5日）晨10時許，一輛旅遊巴沿海鳴路行駛，馳至迪士尼好萊塢酒店對開時，與一輛粵車南下「FT」車牌的私家車發生相撞，私家車餘勢未了，直撼燈柱始停下，事件中旅巴司機頸痛，無法開門，需消防員到場協助，他被帶離旅遊巴，由救護車送院治理，私家車司機則無恙。 

私家車撼燈柱停下。fb：車cam L（香港群組）
私家車撼燈柱停下。fb：車cam L（香港群組）

粵車南下於去年12月實施，初期每日100個粵車名額，最多留港三日，約九成「粵車南下」旅客在港逗留一至兩天。首批開放廣州、珠海、江門、中山四個城市，半年後推廣至佛山、東莞等具高消費力的四個廣東省城市。

這些「粵車」編配的車牌，都會以「FT」開頭再加數字，而日後每次申請均使用同一車牌。截至2026年4月底，運輸署已發出約7,000張「粵車南下」電子許可證，累計預約出行逾5,000架次。

在港涉及「粵車」的意外已非首次，今年1月5日，「粵車南下」實施僅兩星期，一輛旅遊巴沿昂船洲大橋行駛，至西九龍公路出口位置與另一輛粵車南下「FT」車牌Tesla白色電動車相撞，無人受傷。

相關新聞：粵車南下｜昂船洲大橋「FT」牌Tesla與旅遊巴相撞 往尖沙咀交通一度擠塞

 

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
18小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
4小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
4小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
17小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
2026-06-04 11:51 HKT
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
7小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
2026-06-04 11:15 HKT
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
21小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 10:54 HKT