迪士尼旅遊巴與「粵車」相撞 旅巴司機受傷

今（5日）晨10時許，一輛旅遊巴沿海鳴路行駛，馳至迪士尼好萊塢酒店對開時，與一輛粵車南下「FT」車牌的私家車發生相撞，私家車餘勢未了，直撼燈柱始停下，事件中旅巴司機頸痛，無法開門，需消防員到場協助，他被帶離旅遊巴，由救護車送院治理，私家車司機則無恙。

私家車撼燈柱停下。fb：車cam L（香港群組）

粵車南下於去年12月實施，初期每日100個粵車名額，最多留港三日，約九成「粵車南下」旅客在港逗留一至兩天。首批開放廣州、珠海、江門、中山四個城市，半年後推廣至佛山、東莞等具高消費力的四個廣東省城市。

這些「粵車」編配的車牌，都會以「FT」開頭再加數字，而日後每次申請均使用同一車牌。截至2026年4月底，運輸署已發出約7,000張「粵車南下」電子許可證，累計預約出行逾5,000架次。

在港涉及「粵車」的意外已非首次，今年1月5日，「粵車南下」實施僅兩星期，一輛旅遊巴沿昂船洲大橋行駛，至西九龍公路出口位置與另一輛粵車南下「FT」車牌Tesla白色電動車相撞，無人受傷。

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