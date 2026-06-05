珍惜生命│黃大仙13歲女童鬧情緒 走上天台危站 被勸服送院
更新時間：10:57 2026-06-05 HKT
發佈時間：10:57 2026-06-05 HKT
發佈時間：10:57 2026-06-05 HKT
黃大仙銀鳳街47號緯寶樓，今(5日）早上9時53分，一名13歲女童在家中鬧情緒，聲稱不開心欲跳樓，走上天台危站，警方及消防接報到場展開游說，終被勸服返回安全位置，被送往伊利沙伯醫院檢查。據了解，女童近日已沒有上學，情緒低落。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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