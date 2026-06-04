Save Lily｜入境處：檢視基因測試等證據 如無可疑會完成男嬰出生登記手續

「Save Lily」轟動全港，一對港人父母聲稱在家中分娩誕下男嬰Danny，但一度拒交DNA樣本作對比證實血緣關係，令Danny成為「無證兒童」。警方其後取得二人的DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係。入境處今日（4日）表示，會繼續透過不同渠道蒐集資料及證據，包括基因測試報告及其他相關證據等，以核查男嬰是否在港出生及其他出生登記所需資料。在確定個案無可疑後，本處會依法為該嬰兒完成出生登記手續。

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入境處回覆《星島頭條》查詢時指，處方就提問女童一事，已經聯絡外交部駐港特派員公署、中國駐瑞典大使館及特區政府駐倫敦經貿辦，正向瑞典當局了解情況，包括該名女童在當地身份及她被接管後一些後續安排，會繼續跟公署大使館及經貿辦保持聯繫，並會視乎瑞典當局回覆作出適當跟進。