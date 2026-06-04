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海關搜旺角劏房檢1300萬元各類毒品 非華裔33歲男逃跑被制服 

突發
更新時間：17:38 2026-06-04 HKT
發佈時間：17:38 2026-06-04 HKT

香港海關昨日（3日）下午在旺角區打擊毒品，搗破一個剛運作不久的毒品儲存及分銷中心。行動中，關員首先在街頭截查一名33歲可疑非華裔男子，雖疑犯一度企圖逃跑，但最終仍被制服。關員其後在其環保袋及涉案大廈劏房內，檢獲海洛英、氯胺酮及大麻花等共重約31公斤的各類毒品，總市值高達1300萬元。

海關人員昨日（6月3日）下午在旺角區打擊毒品，其間發現一名可疑非華裔男子，急速步入一幢住宅大廈。關員其後繼續監視大廈，並趁男子離開之際將他截停。其後，關員在其手持環保袋內，發現約1.6公斤懷疑大麻花。男子見事敗，立即發難嘗試逃走，但最終被制服落網。

關員其後押解男子到上述大廈其中一間劏房搜查，再檢獲約13公斤懷疑海洛英、12公斤懷疑氯胺酮、3.6公斤懷疑大麻花、1.1公斤懷疑大麻糖果、128粒懷疑搖頭丸、12毫升懷疑大麻油，以及一批毒品包裝工具。涉案毒品共重約31公斤，市值約1300萬元。

該名被捕非華裔男子33歲，持行街紙留港，報稱無業。據悉，涉案毒品儲存分銷中心最近才運作，行動成功阻止一大批毒品流入市面。海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達呼籲，不論市民以甚麼身分留港，都千萬不要以身試法、挺而走險參與販毒。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達。
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