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佐敦道住宅單位起火 男子逃生後昏迷送院 住客揮毛巾待救

突發
更新時間：05:52 2026-06-04 HKT
發佈時間：05:52 2026-06-04 HKT

佐敦發生火警。今日（4日）凌晨4時許，警方接獲多個報案，指佐敦道10至12號耀棠閣有高層單位起火冒煙，部分住戶需要協助撤離。消防接報到場後，出動一條喉及一隊煙帽隊進行灌救，並升起鋼梯及雲梯協助救援。

火警期間，一名年約60歲男子自行沿樓梯逃生至地面後突然陷入昏迷，救護員即場為他急救，其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。就現場所見，有高層單位住客在窗口揮動毛巾示意，等待消防人員到場協助。

火警原因仍有待進一步調查。

運輸署宣布，因火警，佐敦道(往西九龍公路方向)介乎彌敦道與加士居道之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

受火警影響，佐敦道(往西九龍公路方向)介乎彌敦道與加士居道之間的全線仍然封閉。受影響九巴第2E,11,13X,14,14X,26,26X,98P,98D,110,203C,296D及W2號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

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