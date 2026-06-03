慈雲山男子打傷胞弟後危站簷篷 高處墮下昏迷不醒｜珍惜生命

今日（3日）下午近3時，警方接獲一名女子報案，指其兩名兒子在慈雲山慈康邨康添樓的寓所內，因事爭執打架，其間25歲弟弟受傷，32歲哥哥情緒激動，爬出單位危站簷篷。

消防員接報到場，在地面張開救生氣墊戒備，而警方則召來談判專家展開游說，惟男子一直拒絕返回安全位置，隨後從高處墮下，倒臥地面，昏迷不醒。救援人員隨即將他送院搶救。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service