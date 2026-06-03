猜猜我是誰│觀塘月內5宗電騙 涉款40萬 2騙徒落網

觀塘警方過去一個月接獲5宗「猜猜我是誰」的電話騙案，平均每周一宗，受害人都是長者，騙徒訛稱是他們的親友，因涉刑事案被拘查，需繳付保釋金，受害人信以為真，付錢救人，及後聯絡到真正的親友始知被騙，騙款合共40萬元。警方經深入調查後，鎖定兩名目標男子，在他們再次現身企圖取保釋金時，當場被探員拘捕。

觀塘警區情報組主管梁思諾督察講述案情時表示，該警區在今年4至5月，接獲5宗手法類似的猜猜我是誰電話騙案，發生地方都在觀塘月華街一帶。騙徒會隨機致電長者，並訛稱為他們的親人或朋友，因涉及刑事案件被拘留，需要繳付「保釋金」。

其後，騙徒冒充受害人親人的朋友，聲稱代為收取「保釋金」。受害人向騙徒支付「保釋金」後成功聯絡其親人，始發現受騙，所以報警求助。受害人年齡介乎67至90歲，損失金額介乎港幣3萬至12萬元，涉及總金額港幣40萬元。

觀塘警區情報組人員經過深入調查及情報分析，包括透過銳眼計劃，翻查大量閉路電視，成功鎖定兩名涉案本地男子，年齡分別為53歲及32歲。

昨日(2日)觀塘警區情報組聯同特遣隊人員展開以情報主導的聯合行動。期間，警方收到另一名男子報案，稱接獲一個詐騙電話。警方迅速行動，並發現該兩名疑犯於同日下午時分於觀塘區接觸該名報案人。探員即時上前截停相關男子。

警方經調查後，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩名本地男子，年齡分別為53歲及32歲，報稱無業。兩人角色分別為收取騙款及把風。所有被捕人現正被警方扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。

觀塘警區對區內任何詐騙行為，尤其是針對長者的騙案，絕不容忍，並致力保護市民財產。警方會運用科技，情報收集，在罪案黑點巡邏，預防和打擊罪案。警方亦想藉此機會作出呼籲及提醒，長者如收到陌生人來電指親友遇到急事需要錢，應該先保持冷靜，然後親身或致電親友去核實，或與信賴的人商量。如市民有任何懷疑，可以致電「防騙易熱線18222」查詢，如果遇到緊急情況，請直接打999求助。

警方呼籲，市民切勿因一時貪念而想賺快錢，警方重申「以欺騙手段取得財產」為一個非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁十年，市民切勿以身試法。