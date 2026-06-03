元朗裝修中食肆失冷氣機手推車 警查「天眼」拘31歲印度男
更新時間：10:45 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:45 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:45 2026-06-03 HKT
警方前日（1日）接獲報案，指青山公路—元朗段一間正進行裝修的食肆懷疑遭人爆竊，店內一部價值約14,000元的冷氣機及一部手推車不翼而飛。
元朗警區刑事部人員接手調查，經翻查大量閉路電視片段及深入情報分析後，迅速鎖定目標，並於昨日（2日）在元朗區拘捕一名31歲印度裔男子，涉嫌「爆竊」，他現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。
警方強調，爆竊屬嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判處監禁14年。警方呼籲保安人員及商戶提高警惕，加強防盜設施，切勿讓匪徒有機可乘。
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