珍惜生命│大埔倉務員疑失業困擾 停車場墮下亡

今（3日）清晨約6時半，一名中年男子在大埔富善邨停車場上層墮下，倒臥停車場平台位置。消防接報趕到，惟男子已當場死亡。

男死者44歲姓何，據悉他生前在大埔工業邨任職倉務員超過10年，但3星期前他因為在工作期間吸煙，遭到僱主解僱。當時事主情緒顯得失落，事後一直找工，但未找到工作。

警方在場沒有檢獲遺書，經調查後相信何男受工作問題困擾而輕生，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service