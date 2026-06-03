珍惜生命│21歲青年飛墮秀茂坪安泰邨停車場 送院不治

秀茂坪發生墮樓命案。周二（2日）下午3時許，安泰邨一期停車場突然傳來一聲巨響，一名大廈保安員循聲查看，赫然發現一名青年倒卧在停車場對開地上，陷入昏迷，懷疑他從高處墮下。

救護人員抵達現場後立即為傷者進行急救，隨後由救護車送往聯合醫院進行搶救。惟事主因傷勢過重，最終證實不治。

經調查，死者為一名21歲姓周青年，初步相信他是在上址停車場高處墮下。警方在現場並未檢獲遺書，目前正調查其墮樓原因。

據悉，事主有精神病紀錄，過去數日其家人發現事主情緒低落，原定於（3日）帶死者求醫。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service