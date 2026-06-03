警上海街搗2地下賭場 共拘9人最細19歲

旺角警區特別職務隊人員周二（2日）在區內展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）的打撃賭博行動，突擊搜查兩個位於上海街的單位，分別搗破一個懷疑非法釣魚機賭場及一個懷疑非法百家樂賭場。

行動中，人員共拘捕九人，當中包括兩名分別57歲姓謝及55歲姓鄧的本地女負責人，涉嫌「管理賭博場所」；另外四名本地男子，兩名本地女子及一名內地女子，年齡介乎19至66歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

人員在兩個單位內共檢獲一張百家樂枱、五部釣魚機及一批賭具。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。