Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警上海街搗2地下賭場 共拘9人最細19歲

突發
更新時間：03:17 2026-06-03 HKT
發佈時間：03:17 2026-06-03 HKT

旺角警區特別職務隊人員周二（2日）在區內展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）的打撃賭博行動，突擊搜查兩個位於上海街的單位，分別搗破一個懷疑非法釣魚機賭場及一個懷疑非法百家樂賭場。

行動中，人員共拘捕九人，當中包括兩名分別57歲姓謝及55歲姓鄧的本地女負責人，涉嫌「管理賭博場所」；另外四名本地男子，兩名本地女子及一名內地女子，年齡介乎19至66歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

人員在兩個單位內共檢獲一張百家樂枱、五部釣魚機及一批賭具。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。

最Hit
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
6小時前
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
01:39
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
突發
6小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
枝記麵家傳結業！屹立半山半世紀 街坊難忘古法磨豉牛腩買少見少 店東近年已預告將低調退休
枝記麵家傳結業！屹立半山半世紀 街坊難忘古法磨豉牛腩買少見少 店東近年已預告將低調退休
飲食
11小時前
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
11小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
7小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
6小時前
惠康門市一日限定大減價！全店無門檻88折 指定產品額外折上折
惠康超市一日限定大減價！全店無門檻88折 指定產品額外折上折
生活百科
14小時前