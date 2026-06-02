警反黑組搗樂華南邨武器庫 檢多包K仔可卡因 兩黑幫少年被捕最細13歲
更新時間：03:50 2026-06-03 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-02 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-02 HKT
黃大仙警區反黑組人員根據線報，於周二（2日）傍晚在樂華南邨展華樓展開反毒品行動，拘捕兩名有黑幫背景的少年，檢獲大批毒品和武器。其間緝毒犬亦有到場協助搜証，警方正追查該批武器用途。
被捕的兩名少年分別13及14歲，均就讀中二。據悉，周二他們放學回家，再外出離開單位時遇上警方截查。其後人員搜查兩名男童的住宅單位，並檢獲一批危險藥物，包括約9.9克氯胺酮、約70克可卡因、29粒含有依托咪酯煙彈及一枝電子煙槍，以及一批攻擊性武器，包括3把西瓜刀、7枝鐵枝、1枝膠棍及1把摺刀。
警方經初步調查，該兩名13及14歲男童涉嫌販運危險藥物及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。
行動中檢獲的毒品總市值約6.7萬元。
最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷 14歲美少女複製朱麗蒨神顏 文靜有家教一舉動見父女情深
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
2026-06-01 19:34 HKT