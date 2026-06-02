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警反黑組搗樂華南邨武器庫 檢多包K仔可卡因 兩黑幫少年被捕最細13歲

突發
更新時間：03:50 2026-06-03 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-02 HKT

黃大仙警區反黑組人員根據線報，於周二（2日）傍晚在樂華南邨展華樓展開反毒品行動，拘捕兩名有黑幫背景的少年，檢獲大批毒品和武器。其間緝毒犬亦有到場協助搜証，警方正追查該批武器用途。

被捕的兩名少年分別13及14歲，均就讀中二。據悉，周二他們放學回家，再外出離開單位時遇上警方截查。其後人員搜查兩名男童的住宅單位，並檢獲一批危險藥物，包括約9.9克氯胺酮、約70克可卡因、29粒含有依托咪酯煙彈及一枝電子煙槍，以及一批攻擊性武器，包括3把西瓜刀、7枝鐵枝、1枝膠棍及1把摺刀。

警方在單位內拘捕兩名有黑幫背景的少年。
警方在單位內拘捕兩名有黑幫背景的少年。
探員在單位內檢獲大量武器及毒品。
探員在單位內檢獲大量武器及毒品。
緝毒犬到場協助搜証。
緝毒犬到場協助搜証。

警方經初步調查，該兩名13及14歲男童涉嫌販運危險藥物及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。

行動中檢獲的毒品總市值約6.7萬元。
 

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