警反黑組搗樂華南邨武器庫 檢多包K仔可卡因 兩黑幫少年被捕最細13歲

黃大仙警區反黑組人員根據線報，於周二（2日）傍晚在樂華南邨展華樓展開反毒品行動，拘捕兩名有黑幫背景的少年，檢獲大批毒品和武器。其間緝毒犬亦有到場協助搜証，警方正追查該批武器用途。

被捕的兩名少年分別13及14歲，均就讀中二。據悉，周二他們放學回家，再外出離開單位時遇上警方截查。其後人員搜查兩名男童的住宅單位，並檢獲一批危險藥物，包括約9.9克氯胺酮、約70克可卡因、29粒含有依托咪酯煙彈及一枝電子煙槍，以及一批攻擊性武器，包括3把西瓜刀、7枝鐵枝、1枝膠棍及1把摺刀。

警方在單位內拘捕兩名有黑幫背景的少年。

探員在單位內檢獲大量武器及毒品。

緝毒犬到場協助搜証。

警方經初步調查，該兩名13及14歲男童涉嫌販運危險藥物及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。



行動中檢獲的毒品總市值約6.7萬元。

