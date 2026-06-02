鰂魚涌7旬翁疑游泳遇溺 跑友發現岸邊遺釣魚用具報警 消防尋獲遺體

今日（2日）下午5時許，警方接獲途人報案，指懷疑有人在鰂魚涌海濱花園墮海。消防隨即派消防輪在對開海面搜索，其後發現一具男性遺體，證實是男事主。

據了解，有市民下午2時左右沿鰂魚涌海濱花園的沿海步道跑步，當時見到一名釣魚翁在岸邊釣魚，惟兩小時後發現該人失去蹤影，僅遺下釣魚用具在場，擔心他墮海失蹤，於是報警。

消防海面搜索近6小時至晚上約11時，發現71歲姓黃男事主，惟當時他已完全沒有意識，經檢查後當場證實死亡。警方隨即聯絡死者家人到場協助辨認遺體。

據了解，死者家在附近，經常到上址游泳，初步估計他游泳遇溺身亡。