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葵涌奪命車禍│死者妻兒親屬傷心路祭 神情哀慟

突發
更新時間：15:20 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-02 HKT

昨(1日)葵涌石蔭路60歲姓孫外賣員騎單車期間，被九巴撞倒捲落車底，頭傷慘死。死者妻子、兒子及親友，今（2日）下午返抵現場進行路祭，他們帶備香燭祭品，在場拜祭，交通警員在場協助維持交通。可見孫妻傷心落淚，親友哀慟，路祭過程約20分鐘，稍後登車離開。

孫男為外賣員，亦為石蔭東邨街坊，昨日他踏單車駛至石蔭路的北葵涌公共圖書館對開時，疑失控衝向235M路線九巴，遭拖行約10米，身上多處皮開肉綻。事主下半身被巴士車頭車輪壓住，地上有一條明顯煞車痕，以及一對波鞋散落路中。

 相關報道：葵涌外賣員捱巴士撞 連單車捲車底重創昏迷 60歲車長涉危駕被捕

單車男被捲入巴士車底重創，最終回天乏術。網上圖片
單車男被捲入巴士車底重創，最終回天乏術。網上圖片
現場血跡斑斑。曾志恆攝
現場血跡斑斑。曾志恆攝
現場血跡斑斑。
現場血跡斑斑。
警員在場調查。
警員在場調查。

巴士右邊車頭擋風玻璃爆裂，相信巴士右車頭將事主撞倒捲落車底。現場遺下大灘血漬，事主的帽及波鞋散落一地。警方經初步調查，以涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害，拘捕60歲巴士男車長。

 

 

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