吐露港公路私家車疑失控撞壆 三輪飛脫司機杳踪 

大埔吐露港公路清晨發生交通意外。一輛白色私家車沿公路往大埔方向行駛期間，懷疑失控狂撼右邊石壆，衝力之猛烈令私家車反彈回大路，全車四個車輪更有三個當場飛脫，其中一個車輪甚至飛越對面馬路草叢，車身零件散落一地。然而，當救援人員趕抵現場時，卻發現車內空無一人，司機在意外後不知所終。警方正將案件列作「交通意外後不顧而去」展開調查，正追查司機下落。

狂撼石壆反彈路中 輪胎飛越對面草叢

事發於今日（2日）清晨5時51分至6時許，據報該輛白色私家車正沿吐露港公路，往大埔方向行駛。當車輛駛至近沙田馬場及污水處理廠對開時，疑「自炒」猛撞向右邊的路邊石壆，最後打橫停在行車線的中線與快線位置。

車禍後，車輛兩個前輪及右後輪全數撞至甩脫。讀者提供圖片

其中一個輪胎直接飛墮至對面馬路的草叢之中。讀者提供圖片

意外中，白色私家車損毀嚴重，形同廢鐵。最令人咋舌的是，車輛四個車輪中，兩個前輪及右後輪共三個輪胎竟然被全數撞至甩脫，其中更有輪胎在巨大衝力下，直接飛墮至對面馬路的草叢之中。車身多處結構變形，大量汽車零件碎裂並散落路面，現場一片狼藉。由現場環境推斷，車禍發生時的撞擊力相當猛烈。

其他途經的駕駛人士見狀，目擊車禍現場慘烈，懷疑有司機及乘客受傷被困，大驚之下紛紛代為致電報案求助。

然而，當消防及救護人員到場後，赫然發現涉事私家車內空無一人。救援人員及執法人員隨即在車禍現場附近公路及草叢一帶進行全面搜索，惟經過一番搜尋後依然毫無發現，相信涉事司機在意外發生後，已自行步出車廂並迅速逃離現場。事件中初步證實無人受傷。

警方隨後調派交通巡邏車到場協助指揮交通，並封鎖受影響的行車線。受意外及清理路面碎片影響，吐露港公路往大埔方向的交通在清晨時分一度稍為擠塞。警方目前正根據涉事私家車的車牌登記資料，設法聯絡車主，並全力追尋司機下落。