吐露港公路私家車撞壆 三輪飛脫司機杳蹤 

大埔吐露港公路清晨發生交通意外。一輛白色私家車沿公路往大埔方向行駛期間，失事狂撼右邊石壆，衝力之猛烈令私家車反彈回大路，全車四個車輪更有三個當場飛脫，其中一個車輪甚至飛越對面馬路草叢，車身零件散落一地。然而，當救援人員趕抵現場時，卻發現車內空無一人，司機在意外後不知所終。警方將案件列作「交通意外後不顧而去」展開調查，正追查司機下落。

狂撼石壆反彈路中 輪胎飛越對面草叢

事發於今日（2日）清晨6時許，據報該輛白色私家車正沿吐露港公路，往大埔方向行駛。當車輛駛至近沙田馬場及污水處理廠對開時，「自炒」猛撞向右邊的路邊石壆，最後打橫停在行車線的中線與快線位置。

車禍後，車輛兩個前輪及右後輪全數撞至甩脫。讀者提供圖片

其中一個輪胎直接飛墮至對面馬路的草叢之中。讀者提供圖片

意外中，白色私家車損毀嚴重。最令人咋舌的是，車輛四個車輪中，兩個前輪及右後輪共三個輪胎竟然全數撞至甩脫，其中更有輪胎在巨大衝力下，直接飛墮至對面馬路的草叢之中。車身多處結構變形，大量汽車零件碎裂並散落路面，現場一片狼藉。其他途經的駕駛人士見狀，懷疑有司機及乘客受傷被困，紛紛代為致電報案求助。

消防及救護人員到場後，赫然發現涉事私家車內空無一人。人員隨即在車禍現場附近公路及草叢一帶進行搜索，但依然毫無發現，相信涉事司機在意外發生後，已自行步出車廂並離開現場。

警方隨後調派交通巡邏車到場協助指揮交通，並封鎖受影響的行車線。受意外及清理路面碎片影響，吐露港公路往大埔方向的交通在清晨時分一度稍為擠塞。警方目前正根據涉事私家車的車牌登記資料，設法聯絡車主，並全力追尋司機下落。