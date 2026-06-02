Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吐露港公路私家車撞壆 三輪飛脫司機杳蹤 

突發
更新時間：07:42 2026-06-02 HKT
發佈時間：07:42 2026-06-02 HKT

大埔吐露港公路清晨發生交通意外。一輛白色私家車沿公路往大埔方向行駛期間，失事狂撼右邊石壆，衝力之猛烈令私家車反彈回大路，全車四個車輪更有三個當場飛脫，其中一個車輪甚至飛越對面馬路草叢，車身零件散落一地。然而，當救援人員趕抵現場時，卻發現車內空無一人，司機在意外後不知所終。警方將案件列作「交通意外後不顧而去」展開調查，正追查司機下落。

狂撼石壆反彈路中 輪胎飛越對面草叢

事發於今日（2日）清晨6時許，據報該輛白色私家車正沿吐露港公路，往大埔方向行駛。當車輛駛至近沙田馬場及污水處理廠對開時，「自炒」猛撞向右邊的路邊石壆，最後打橫停在行車線的中線與快線位置。

車禍後，車輛兩個前輪及右後輪全數撞至甩脫。讀者提供圖片
車禍後，車輛兩個前輪及右後輪全數撞至甩脫。讀者提供圖片
其中一個輪胎直接飛墮至對面馬路的草叢之中。讀者提供圖片
其中一個輪胎直接飛墮至對面馬路的草叢之中。讀者提供圖片

意外中，白色私家車損毀嚴重。最令人咋舌的是，車輛四個車輪中，兩個前輪及右後輪共三個輪胎竟然全數撞至甩脫，其中更有輪胎在巨大衝力下，直接飛墮至對面馬路的草叢之中。車身多處結構變形，大量汽車零件碎裂並散落路面，現場一片狼藉。其他途經的駕駛人士見狀，懷疑有司機及乘客受傷被困，紛紛代為致電報案求助。

消防及救護人員到場後，赫然發現涉事私家車內空無一人。人員隨即在車禍現場附近公路及草叢一帶進行搜索，但依然毫無發現，相信涉事司機在意外發生後，已自行步出車廂並離開現場。

警方隨後調派交通巡邏車到場協助指揮交通，並封鎖受影響的行車線。受意外及清理路面碎片影響，吐露港公路往大埔方向的交通在清晨時分一度稍為擠塞。警方目前正根據涉事私家車的車牌登記資料，設法聯絡車主，並全力追尋司機下落。

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
19小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
17小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
12小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
21小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
14小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
10小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
20小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
18小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
17小時前