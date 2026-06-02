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大角咀情侶爭執 女激動跳海獲救送院 男上警車助查

突發
更新時間：00:37 2026-06-02 HKT
發佈時間：00:37 2026-06-02 HKT

旺角發生蹈海事件。周一（1日）晚上11時許，一對20多歲的情侶於「一號銀海」對出的海輝路公園內，疑因感情及生活煩惱爭執，女方一時激動，躍身跳進海中。

大角咀發生墮海事件。周一（1日）晚上11時許，據報一名女子，在一號銀海對開海邊與男友爭執後，突然情緒激動跳入海中。消防船及水警輪先後趕至，發現女事主已捉住救生圈，立即將其救起並送上岸，再交由救護車清醒送院治理。

警方接報後派出水警輪救援，人員到場時，發現女事主正抱著一個救生圈，在海中載浮載沉，意識清醒，於是將她救起，由救護車送院治理。男方則被帶上警車協助調查。

現場消息指，二人在公園內為感情、家庭及工作等多問題爭執，女方疑情緒突然失控，跳入海中，男事主見狀即及時拋下救生圈，救圖女友一命。 

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