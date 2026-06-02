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大角咀情侶爭執激動女蹈海尋短 男友拋水泡救回 清醒送院

突發
更新時間：00:37 2026-06-02 HKT
發佈時間：00:37 2026-06-02 HKT

旺角發生蹈海事件。周一（1日）晚上11時許，一對20多歲的情侶於「一號銀海」對出的海輝路公園內，疑因感情及生活煩惱爭執，女方一時激動，躍身跳進海中。

大角咀發生墮海事件。周一（1日）晚上11時許，據報一名女子，在一號銀海對開海邊與男友爭執後，突然情緒激動跳入海中。男友見狀後馬上拋下救生圈施救，待女事主成功抓住後，把她救回上岸。

警方接報後也派出水警輪救援，人員到場時，發現已在岸上的女事主意識清醒，於是將她由救護車送廣華醫院治理。男方則在場協助警方調查。

現場消息指，男女事主在公園內為感情、家庭及工作等多問題爭執，女方疑一時情緒失控，跳入海中，男事主情急智生，迅速拋下救生圈，成功救回女友一命。 

 

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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