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葵涌男子墮樓輕生 疑扯甩棚網撞穿棚架 送院不治

突發
更新時間：17:31 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:02 2026-06-01 HKT

葵涌和宜合道2至20號，今日（6月1日）下午4時許警方接獲多宗報案，指一名男子懷疑從棚架高處墮下。警員及救護員接報到場時，男子仍然昏迷，隨即將他送往仁濟醫院，惜最終搶救無效不治。初步調查死者為39歲姓何男住戶，由大廈梯間墮下，警方現場未有發現遺書。目前案件被列作自殺跟進，其尋死原因仍待調查。

現場所見，涉事大廈正在搭棚，大廈中層有一截棚網甩脫，並有數段棚架簷篷受損，最底一層棚架凹陷；懷疑男子是墮樓時扯甩棚網，惟墮勢未止下，撞穿數段棚架簷篷，其後撞到最底一層棚架後反彈墮地，因而重創不治。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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