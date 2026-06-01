GFS「飛行醫護」大揭秘 義工突破嚴格考核 惡劣環境下與死神搏鬥

在郊野行山或遠足時，不時會看見政府飛行服務隊（GFS）的直升機在空中盤旋。保安局今日（6月1日）在社交平台發文，揭秘直升機上除了機師和空勤主任外，還有一班被譽為「會飛的急症室醫護」的飛行醫護團隊，並分享了關於他們的冷知識。

據保安局介紹，這班飛行醫護人員的真實身份，其實是本港各大醫院的急症室全職醫生和護士。他們利用自己的休假時間，以「兼職義工」的形式隨時候命。一旦發生緊急事故，便會立即飛上天際參與救援工作，無私奉獻精神令人敬佩。

要成為飛行醫護，除了具備高超的醫術外，還必須通過嚴格的體能與安全測試。當中包括一項名為「HUET」（直升機水底逃生訓練）的嚴格考核，以確保直升機萬一不幸迫降海面時，醫護人員要具備自救與應變能力。

被形容為「空中急症室」的直升機內，救援環境相當惡劣。飛行醫護在接管病人後，必須在離地千呎的高空上，克服機身的強烈震動與巨大的引擎噪音，在狹窄的機艙內爭分奪秒地穩定傷者生命體徵，與時間賽跑。

「國際應急與航空醫療交流會議」將於本月16日至18日舉行。

保安局藉此帖文向這班在背後默默付出、熱血守護市民生命的飛行醫護人員致敬：「一齊喺心裡同呢班默默付出嘅飛行醫護，講聲『多謝，辛苦喇』。」

當局亦提到，為進一步深化國際應急與航空醫學領域的合作交流，政府飛行服務隊將於本月16日至18日，在啓德舉行「國際應急與航空醫療交流會議」。為期三天的會議旨在滙聚來自澳洲、奧地利、中國內地、香港、印尼、新加坡、泰國及英國等國家與地區的頂尖專家及政策制定者，深化合作並促進知識交流。