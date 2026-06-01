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大埔黃宜坳村單位火警 女傭天台晾衫吸入濃煙送院 2貓死亡

突發
更新時間：12:52 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:52 2026-06-01 HKT

大埔發生火警。今日（6月1日）早上11時24分，黃宜坳村一村屋3樓單位起火，消防員接報到場開喉灌救，救出一名外籍女傭和2隻貓，至早上11時40分將火救熄。女傭吸入濃煙不適，由救護車送院治理，消防員即場為2隻貓進行心外壓急救。女貓主聞訊後由外邊趕返現場，見愛貓奄奄一息不禁憂心忡忡，更一度嗚咽。其後愛護到物協會人員到場，惜證實2貓已當場死亡。

涉事村屋樓高3層，其中3樓單位起火。目擊火警發生的村民陳先生，講述火警蔓延迅速，起火的村屋單位冒出黑煙。當時涉事的外籍女傭在天台晾衫，她顯得相當驚慌，陳先生偕另一名村民帶備2支滅火筒，欲上樓救火但不果。他們連忙呼叫外傭遠離門口多煙地方，並拖喉向外傭射水令她全身濕透。幸消防最後到場，救出外傭。

現場消息稱，初步懷疑火警是飲水機或叉電機起火導致，消防正調查原因。

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